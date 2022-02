Sleuteloverdracht: eindelijk weer alle Halderbergse carnavalsclubs bijeen

OUD GASTEL - Het was even flink oefenen, maar daarna kwam de Hymne van de Leut weer vlot uit tientallen kelen. Het lied symboliseert het saamhorigheidsgevoel van de vijf carnavalsverenigingen in Halderberge.

Bernd Roks is bijna anderhalf jaar burgemeester van de gemeente. Het fysieke carnaval maakte hij nog niet mee. Vrijdagavond in een goed gevuld Veerhuis in Oud Gastel begon hij aan een inhaalslag door samen met de vijf prinsen de puzzelstukjes Puit, heks, peejenzaaier, smoorfreterke en Nol Sjalot van het grote carnavalsembleem in elkaar te zetten. De burgemeester legde het sluitstuk: het gemeentewapen van Halderberge.

,,Eindelijk, na twee jaar achter een scherm te hebben gezeten, zien jullie de eerste burger nu eens in het echt’’, begon Roks als een volleerd tonprater tot de vierhonderd aanwezigen. Hij klapte uit de school over zijn wethouders, waarvan Thomas Melisse de collegelunch iedere dinsdag inzet met drie broodjes frikandel met curry en mayonaise. En wethouder Mollen was nogal eens zoek. ,,Komt omdat hij ondergronds werkt hè.‘’

Na enkele grappen en grollen was het tijd voor complimenten, want de carnavalsstichtingen hebben elkaar vanaf het begin van de herindeling al gevonden. De verbroederingsbals hebben de eenheid gesmeed. Nog steeds zoeken de prinsen elkaar regelmatig op. Met het verbroederingsbal, de jubilea, sleuteloverdracht en sinds een paar jaar ook op de derde dinsdag in september, Prinsjesdag.

Muzikaal werd de sleuteloverdracht begeleid door de dweilbands Tofkapelluke, Wa d’Un Getob en de Spuipuiten.

Voor de prinsen had Roks een onderscheiding bij zich, die nar Rico van 't Vastelaovedzottelaand uit een kistje haalde. Daarna was het tijd om de sleutels over te dragen aan prins Geert van Puitenol, prins Peer van Meekrapdurp, prins Tommes van Peejenland, Prins Ruben van Smoorfretersland en prins Ad van Vastelaovedzottelaand. Na dit ceremonieel kon de burgemeester de ambtsketen af doen en zijn carnavalspak aantrekken.

Dan is het woord aan de leutvorsten. In het praatje zitten de motto's verwerkt. Geert zegt heel toepasselijk: blij d’ak oe wir zie. Peer ziet de terugkeer van carnaval As 'n sprookje, prins Tommes was nie t’ouwe en Ruben vond Nix te zoet. De thuisspelende prins Ad rammelde met toeters en belle.

De sleuteloverdracht was voor het eerst niet in het gemeentehuis. In de aanloop naar carnaval was niet duidelijk of de aanwezigen zitplaatsen moesten hebben. Daartoe was de ontvangsthal in Oudenbosch te klein.