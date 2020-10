Sleept het protestkamp de gemeente Roosendaal voor de rechter? Deze week wordt dat duidelijk

De uitkomst daarvan is bepalend of de bewoners van het protestkamp de gemeente Roosendaal alsnog voor de rechter slepen of niet. Dat laat de advocaat van de woonwagenbewoners, Mark Broere, weten.

Waarom staan deze mensen daar ook alweer?

Sinds juni voeren twee gezinnen actie tegen het in hun ogen haperende woonwagenbeleid van de gemeente Roosendaal. Zij verwijten de gemeente te weinig tempo te maken met het realiseren van nieuwe standplaatsen.

Uit protest hebben zij een noodkamp met caravans opgeslagen aan de Turfvaartsestraat. Ze willen dat de gemeente hen in afwachting van een nieuwe stek een tijdelijke standplaats toewijst met voorzieningen als elektra en water.

Hoe verder?

Broere: ,,Als ook die nieuwe plekken verdeeld worden via beheerder Nijbod, dan is het even kijken waar mijn cliënten op de wachtlijst staan. Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Staat ze hoog genoeg en krijgen ze met die nieuwe locaties zicht op een plek, dan heeft het natuurlijk geen zin om een rechtszaak door te zetten. Staan ze echter erg laag, dan is er in mijn ogen in afwachting van een toewijzing nog steeds een noodvoorziening nodig.’’

Want volgens Broere moet er degelijk wel dringend wat gebeuren voor deze mensen: ,,Dit is verre van optimaal. Het wordt kouder en er is veel overlast.’’ Vorige week berichtte BN DeStem nog over hoe één van de bewoners de schrik van haar leven kreeg toen er was ingebroken in haar caravan en zij een slapende zwerver in haar bed vond.

Broere: ,,Verandert er op korte termijn niks, dan zal de demonstratie zo goed als zeker verlengd worden. Maar misschien wel op een andere plek.’’