Slechts 4,5 kilo vuurwerk ingeleverd in Roosendaal

Ook in Roosendaal op kerstavond lichtjes op begraaf­plaat­sen

ROOSENDAAL - Ruim 190 oorlogsgraven worden op kerstavond letterlijk in het licht gezet. Dat is een initiatief van The Dutch Polar Bears, een club Roosendaalse jongemannen die op verschillende manieren stil staat bij de oorlog in Roosendaal en de bevrijders van de stad.

16:24