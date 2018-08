Slecht werkende spoorwegovergangen gooien Roosendaalse wijk Tolberg op slot

VIDEO Verdwaald peutertje in pikkedon­ker gevonden in Roosendaal: buurt geschrok­ken, ouders nog spoorloos

11:17 ROOSENDAAL - In Roosendaal is gisteravond laat een verdwaald jongetje gevonden. Het gaat volgens de politie mogelijk om een Pakistaans of Indiaas kind van tussen de één en twee jaar oud. De ouders van de peuter hebben zich tot op heden niet gemeld. ,,We willen het mannetje graag weer bij zijn familie terugbezorgen", laat de politie in een bericht weten. Mogelijk zal de politie later nog een foto van het kereltje verspreiden.