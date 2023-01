Slecht slapen is een vicieuze cirkel: ‘Bij volwassenen is de kwaliteit van de nachtrust belangrijker dan de kwantiteit’

Alleen vuurwerk­vrije zones in Roosendaal als buurt dat zelf wil, maar de politie komt niet controle­ren

ROOSENDAAL - Een vuurwerkverbod of -vrije zone? Daarvoor is Roosendaal nog niet klaar. Maar voor een centrale vuurwerkshow met oud en nieuw voelt de politiek wel wat. Ook wordt inwoners gevraagd met eigen ideeën te komen over vuurwerk in hun buurt.

