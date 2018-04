Slecht pand en overlast: Koopjeshal sluit de deuren in Roosendaal

ROOSENDAAL - De Koopjeshal van De Kringloper aan de Westelijke Havendijk sluit per 1 mei de deuren. Dat laat Stichting De Kringloper weten. Belangrijkste reden voor dit besluit is de slechte staat van gebouw én aanhoudende overlast.

Quote De overlast is er zeker niet minder op geworden. Dat maakt het er ook allemaal niet leuker op. Pascal de Klerk, directeur De Kringloper Directeur Pascal de Klerk van De Kringloper: ,,Het pand moet vroeg of laat toch tegen de vlakte vanwege de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Stadsoevers, dus er wordt de laatste tijd maar minimaal onderhoud gepleegd. Het voldoet maar net aan de minimale veiligheidseisen.'' Daarnaast blijft winkel kampen met de aanwezigheid van ongewenste personen, de omgeving wordt geteisterd door junks en inbrekers. De Klerk: ,,Dat is er zeker niet minder op geworden. Dat maakt het er ook allemaal niet leuker op.''

De Koopjeshal zat sinds 2010 aan de Westelijke Havendijk. In het gebouw worden spullen aangeboden die niet verkocht zijn in de 'gewone' winkels van De Kringloper. Als de spullen ook in de Koopjeshal niet verkocht worden, worden ze gedemonteerd, gescheiden en afgevoerd. Door de aanhoudende inbraken zijn de afgelopen jaren al bepaalde onderdelen uit de winkel verdwenen. De Klerk: ,,Bijvoorbeeld de ict-afdeling, want daar lagen toch wel wat spullen van waarde.''

Laatste dag

De laatste dag van de Koopjeshal is op 26 april, dan worden alle overgebleven spullen verdeeld onder de aanwezige bezoekers. Wat overblijft wordt verdeeld over de bestaande Kringloper-winkels in Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Etten-Leur. Daar worden ze in speciale outlet-afdelingen opnieuw te koop aangeboden.

Zoektocht

De Klerk zegt wel te blijven zoeken naar een nieuw onderkomen voor de Koopjeshal. ,,Omdat het belangrijk blijft om hergebruik te promoten.'' Het liefst in Roosendaal, hoewel hij beseft dat dat niet makkelijk wordt. ,,We hebben best wat ruimte nodig en niet veel geld. We hebben op dit moment nog niks op het oog.'' Lange tijd was De Kringloper met AlleeWonen in gesprek over de oude Aldi in Kalsdonk, maar dat is op niks uitgelopen.