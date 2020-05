Slapende egels massaal geslacht door bosmaaier: ‘Zo worden ze compleet uitgeroeid’

Interview Bravis ziekenhuis: ’Terug naar het oude normaal, is nog ver weg’

15 mei ROOSENDAAL - Nu de corona-storm enigszins is gaan liggen, hervat ook het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom stapsgewijs de gewone zorg. Maar gewoon zoals het was, is nog ver weg. Tijd om de balans op te maken met Bravis-bestuurder Bianka Mennema en anesthesioloog-intensivist Bas Bergmans, tevens voorzitter Vereniging Medische Staf.