Slachtoffers oorlogsgeweld in Halderberge op drie plaatsen herdacht

In Oudenbosch begint de plechtigheid met een oecumenische kerkdienst met pastoor en dominee n de basiliek om 19 uur. Koor- en samenzang wordt verzorgd door het West Brabants Gemengd Koor. Vanaf de basiliek vertrekt een groep veteranen, familie, koor en kerkgangers richting het bevrijdingsmonument op het Wilhelminaplein. Daar klinkt The Last Post, is om 20.00 uur twee minuten stilte en kranslegging. Namens de gemeente doet dat burgemeester Jobke Vonk. Wethouder Hans Wierikx en kinderburgemeester Willem zijn in Oud Gastel voor de dodenherdenking. Ook daar begint het programma om 19.00 uur met een oecumenische dienst in de Laurentiuskerk. Onder begeleiding van Gastels Fanfare gaat het na de dienst naar het monument aan de Beemd. In Hoeven heeft het Oranjecomité om 19.00 uur een muzikale dienst belegd in de kapel van Bovendonk. Aansluitend wordt in het Seminariebos het bevrijdingsvuur aangestoken en kransen gelegd. Namens de gemeente is wethouder Thomas Melisse hierbij aanwezig.