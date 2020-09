Slachtoffer mishandeling Roosendaal nog steeds in ziekenhuis

Visserij in Noord-Bra­bant: over ansjovis, bijvangst en ankerkui­len

23 september OOSTERHOUT - Met Visserij in Noord-Brabant verschijnt het derde boek van auteur Piet Martens uit Oosterhout. Op de watergrens, de grote rivieren, ging het vooral om beroepsvisserij. ,,In de binnenwateren was de visserij een makkelijke bijverdienste voor onder meer molenaars."