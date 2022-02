Slachtoffer auto-aanslag in Rucphen nog steeds geschokt: ‘Heb er nog altijd slapeloze nachten van’

De explosie die op woensdagavond 3 november 2021 drie auto’s in Rucphen zwaar beschadigde, was een aanslag. Dat zei de eigenaresse van de zwaarst vernielde personenwagen al eerder op sociale media. Ze sprak van een ‘aanslag op mijn adres’. In Bureau Brabant lichtte ze het voorval maandagavond verder toe.

,,Ik was overdag naar het ziekenhuis in Eindhoven, ging daarna boodschappen doen om vervolgens bij een vriendin te gaan eten", vertelt het slachtoffer. ,,Toen ik terugkwam zag ik dat de brandweer al bezig was geweest met het blussen van de auto. Het was echt paniek in de straat. Ik was natuurlijk geschokt, maar de buurtbewoners uiteraard ook.”

Film

De buurt werd dus door de zware knallen opgeschrikt. En ook de bewoners hielden rekening met het scenario van een mogelijke aanslag. De explosie zette de buurt letterlijk op stelten en zorgde voor een hoop onrust. Een bewoner, vorig jaar, een dag na de vermoedelijke aanslag: ,,Samen met wat andere buren hebben we er gelijk nog wat emmers water op gegooid, maar ja... Het lijkt wel of we in een film terecht zijn gekomen. Vanochtend heb ik nog een ruitenwisser in mijn achtertuin gevonden, die is over het huis heen gevlogen. Zó hard is dit dus gegaan.’’

Lees verder onder video.

De auto werd finaal opgeblazen en de brokstukken en glasscherven vlogen in het rond. Het vrouwelijke slachtoffer is nog altijd in de war van de gebeurtenis. ,,Ik heb er slapeloze nachten. Ik gebruik medicijnen die mij helpen om gewoon redelijk normaal te kunnen functioneren. Het heeft een grote impact op mij, maar ik moet er proberen meer te leren leven. Ik heb inmiddels een nieuwe auto, maar het kan zomaar zijn dat er weer een aanslag wordt gepleegd binnenkort", legt ze verder uit.

Geen zuivere koffie

Toch zeiden de buurtbewoners zich wel langer zorgen te maken over het slachtoffer en haar ex-vriend. Er was al langer cameratoezicht in de straat. ,,En we zagen wel vaker mensen aan komen rijden, waarvan we dachten: dit is geen zuivere koffie.’’

Volgens bekenden wordt de vrouw al enkele jaren zwaar lastig gevallen door een man uit het nabijgelegen Sint Willebrord. Het zou gaan om een jaloerse ex-partner die meermaals is veroordeeld voor stalking van de Rucphense. De man werd daar ook strafrechtelijk met negen maanden celstraf voor veroordeeld, maar ontkende iedere betrokkenheid bij de aanslag op de auto van zijn ex.

De politie zoekt nog altijd naar een wegrennende man met capuchon, die op de camerabeelden is te zien. Hij vluchtte vermoedelijk weg in een witte Volkswagen Transporter, die met hoge snelheid wegreed.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's