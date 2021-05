Skwasj is ‘de nieuwste ballentent van Roosendaal’: squash en horeca onder één dak

Bakker en De Man namen Sieben Recreatie eind vorig jaar samen met collega-ondernemers op De Stok Nicky Broos en Maarten van Kempen over van de oprichters Ewald en Rianne Sieben, die met pensioen gingen. En dat de squashbanen moesten blijven, daar waren de ondernemers het op zich wel snel over eens. Bakker: ,,Maar een squashcentrum allen, dat is niet rendabel. Daar is meer voor nodig.’’



Daar komt Mazel Tov (Hebreeuws voor ‘geluk’) om de hoek kijken. Bakker: ,,Een restaurant met een focus op streetfood én een feestzaal, waar van alles mogelijk is. De ene avond een dj, de andere avond doen we misschien wel iets met foodtrucks. Het kan alle kanten op.’’