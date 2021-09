SKW St. Willebrord stuurloos; gemeenschapshuis draait gewoon door

SINT WILLEBRORD - De Stichting Kultureel Werk Sint Willebrord is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het zittende bestuur is gestopt en directe opvolgers zijn nog niet gevonden. SKW is verantwoordelijk voor beheer en openstelling van gemeenschapshuis De Lanteern.

De uitvoering ligt in handen van sociaal-cultureel werker Martijn Joosten met een team van medewerkers en vrijwilligers. De doordeweekse activiteiten in De Lanteern komen naar zijn zeggen niet in gevaar. Veel wil Joosten niet kwijt over de breuk al ligt het voor de hand dat enkele bestuursleden vanwege leeftijd of lange bestuursperiodes een stapje terug doen.

Bijspringen

Dat SKW Sint Willebrord uiteen gevallen is, is ook bij de gemeente bekend. ,,Het klopt dat SKW op zoek is naar een nieuw bestuur‘’, zegt de woordvoerster van wethouder Suzanne Breedveld, die het dorpshuizendossier waarneemt voor collega Laura Mathijssen.

,,Om te kijken in hoeverre de SKW’s uit de andere dorpen kunnen bijspringen, wordt binnenkort een bijeenkomst belegd met deze besturen. Daar is de gemeente ook bij, want een goed draaiend SKW is in het belang van onze inwoners. We adviseren en faciliteren waar nodig tot er een nieuw bestuur is.’’

Vanaf 30 augustus is gemeenschapshuis De Lanteern op doordeweekse dagen dagelijks geopend van 9 tot 22 uur. De dansclubs, muziekverenigingen, EHBO, bridge en dartclubs, majorettes, vogelverenigingen, KBO koersbal en bingo en de weefkring maken er gebruik van. Ook de Rabobank houdt er spreekuur.