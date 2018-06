SKM in Zegge: opvang weg door wurgcontract

Brandweer­wa­gens en Porsches voor eindgala Markland College Oudenbosch

8 juni OUDENBOSCH - Ford Mustangs, meerdere nieuwe én oude Porsches, maar ook brandweerwagens en een vrachtauto. Subtiliteit was ver te zoeken op de Markt en Jezuïetenplein in Oudenbosch vrijdagavond. Voor het eindexamengala van het Markland College waren tientallen luxe bolides en opvallende voertuigen geregeld om de feestvierders met zo veel mogelijk vertoning voor de deur te krijgen van feestlocatie Fidei Et Arti.