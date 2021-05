Skilzz-dag van #YouthGoal: ‘Maak een commercial voor een voorwerp dat niet bestaat’

ONDERSCHEIDEN Vrijwilli­ger Pim van Reusel gaat altijd van klus naar klus: ‘Ik kan geen twee heren dienen’

19 mei ROOSENDAAL - Hij loopt er niet zo mee te koop. Vindt dat andere mensen er veel meer recht op hebben dan hij. Maar toch, een paar dagen nadat hij benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en alles een beetje is ingedaald, moet Pim van Reusel (68) toegeven dat ie toch wel erg trots is op wat ie allemaal doet en heeft gedaan. ,,Maar een lintje is nooit het doel, dat interesseerde me niet zo. Ik wil alleen graag mijn steentje bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk.’’