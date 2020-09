Skatebaan, freerunning-parcours en uitkijktoren: zo komt het urban sport- en speelpark in Roosendaal eruit te zien

Druk najaar voor Stadsoe­vers: aanleg rolbrug, urban sports-park en ruim 100 woningen in de verkoop

28 augustus ROOSENDAAL - Nieuwbouwproject Stadsoevers komt dit najaar verder op stoom. In oktober of november wordt de knalgele rolbrug over de Vliet worden geplaatst, in diezelfde periode moet er ook begonnen worden met de aanleg van het urban sports-park naast Innovitapark.