Sjef wachtte er zestig jaar op, toen stond zijn reuzencactus in bloei. Voor twee dagen

Deze Oranjefans in jouw buurt zijn er helemaal klaar voor: ‘Eindelijk mag de vlag weer uit!’

10:58 WEST-BRABANT - Hoe staat het met de oranjekoorts in onze regio? Of we nu met twee of drie spitsen spelen, blij moeten zijn met de achtste finale of gaan voor een rondvaart in de grachten en of we nu thuis moeten kijken of alsnog het terras op mogen: deze fans zijn al helemaal in de stemming. En hun huizen ook.