Sjef van Dorst (RL) verlaat gemeenteraad Roosendaal

Van Dorst zit sinds 2010 in de gemeenteraad en sluit niet uit dat hij ooit terugkeert als een beroep op hem wordt gedaan. In de gemeenteraad wordt hij opgevolgd door Kees Hoendervangers.

Hij heeft bij de fractieleiding aangegeven dat hij door privéomstandigheden niet langer in staat is zich voor de volle 100 procent in te zetten voor de politiek. En dat eist hij wel van zichzelf. Met pijn in het hart heeft hij zijn afscheid aangekondigd. ,,Ik heb bijna negen jaar in de gemeenteraad gezeten en heb het altijd met veel plezier gedaan", aldus de in Kalsdonk geboren opticien.