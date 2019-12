Situatie van beroofde en neergestoken Roosendaler nog onbekend, daders hebben geld gestolen

Gastelse belangen voortaan behartigd in eigen Samenstich­ting

10 december OUD GASTEL - Karel Bartelen vroeg zich al jaren af waarom een Samenstichting wél werkt in buurdorp Stampersgat en niet in zijn eigen woonplaats Oud Gastel. Sinds kort is die vraag beantwoordt. In café Onder De Toren werd dinsdagavond een convenant ondertekend tussen gemeente en de inmiddels opgerichte Samenstichting.