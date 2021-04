Situatie Amphia en Bravis onverminderd penibel, code zwart ligt op de loer

Landal bouwt nieuw vakantie­park in Bergen op Zoom, op plek camping Heidepol

14:02 BERGEN OP ZOOM - Landal Greenparks bouwt in Bergen op Zoom een nieuw vakantiepark. Op de plek van de voormalige camping Heidepol aan de oostkant van Bergen op Zoom op de grens met Roosendaal komen 151 recreatiewoningen. Het is voor Landal het eerste vakantiepark in West-Brabant.