Sinterklaasintocht in Roosendaal is bijna als vanouds

ROOSENDAAL - Onder luid gejuich zet Sinterklaas zaterdag iets na 13.00 uur voet aan wal in Roosendaal. Al klinkt het voor de goedheiligman nog niet hard genoeg: ,,Ik hoor jullie niet. Zijn er wel kinderen?’’ zweept hij het publiek in de Zwaaikom nog wat op.

,,Natuurlijk mag iedereen hier vanavond een schoentje zetten’’, belooft hij. Noëlle (‘bijna 6’), die aan de andere kant van het water staat te kijken, gaat dat zeker doen. ,,Met mijn lijstje erin.’’ Daarop staat een L.O.L.-glamper. Vader Rob laat meteen een afbeelding zien van de speelgoedcamper, die hij toevallig nog op zijn telefoon heeft openstaan.

Storm getrotseerd

Onderweg naar Roosendaal heeft Sinterklaas een storm getrotseerd. ,,Ik hoop maar dat alles aan boord is gebleven’’, vertrouwt hij burgemeester Han van Midden toe, die hem op staat te wachten. Noëlle vond het wel even spannend of het goed zou komen. Ook haar vader was benieuwd, maar dan vanwege de coronamaatregelen. ,,Maar als hij komt, dan zijn we er gewoon. Ik denk dat dit ons derde of vierde jaar is. Alleen vorig jaar niet, natuurlijk.’’

Toen was de intocht alleen online te volgen. Ook dit jaar hield het Sint Nicolaascomité rekening met beperkingen. Aanvankelijk zou de Zwaaikom alleen te bezoeken zijn met een polsbandje, op vertoon van de CoronaCheck-app. Dat bleek na de persconferentie van 2 november toch niet nodig.

Langs de route is het volgens Rob niet minder druk dan in 2019. ,,Hetzelfde als andere jaren’’, denkt ook Anastacia Jansen, die verderop op de Turfberg staat met neefje Semih (7). Hij heeft de gevolgen van de storm trouwens wat beter gevolgd dan de Sint. ,,Er waren zakken cadeaus in het water gevallen, maar de pieten hebben die teruggehaald’, weet hij. Ook hij komt, behalve in 2020 dan, elk jaar kijken. ,,Gelukkig kon het doorgaan’’, zegt zijn tante. ,,Anders waren we gewoon naar een andere stad gegaan.’’

Intussen trekt een stoet roetveegpieten voorbij, met een aantal oldtimers, volgeladen met cadeaus. Of Semih ook zijn schoen gaat zetten vanavond? ,,Ja, want dan krijgen we nog meer!’’, zegt hij enthousiast. Behalve een hoop pepernoten heeft hij al een hondje van opblaasballonnen gekregen en een armbandje met een fluit eraan.

Hulpsint met mijter en rode cape

Op de Kade staan veel goed voorbereide kinderen, met plastic tassen en trick-or-treat-zakken van twee weken geleden voor de pepernoten. De meesten dragen een pietenmuts, net als Semih en Noëlle. Bij de spoorwegovergang richting de Markt staat ook een 7-jarige hulpsint, met mijter en een rode cape, genaamd Julia. ,,Vorig jaar in mijn schoen gekregen’’, vertelt ze. ,,Maar later wil ik liever juf worden, hoor.’’

Samen met haar zusje Marijne en hun ouders Mark en Marie-Louise Verhoeven is ze net als bijna elk jaar naar de intocht gekomen. ,,Het is buiten en we zijn bewust niet op de Markt gaan staan’’, zegt Mark. Marijne (5) weet trouwens al wat er dit jaar bovenaan haar verlanglijstje komt te staan. ,,Konijnen! Al mag dat niet van papa en mama.’’

Op de Markt is het later die middag inderdaad nog wat drukker en overal klinken de uitgedeelde fluitjes. Sinterklaas zwaait nog altijd vanaf de rug van Ozosnel naar de kinderen aan de kant.

Zijn klus zit er nog niet op. Hoewel niet alle intochten doorgingen, kwam de Sint dit weekend wel per vliegtuig aan in Bosschenhoofd en verder onder andere nog in Wouwse Plantage, Sprundel, Stampersgat en Oudenbosch.

Eigenlijk als vanouds

,,Het was even afwachten of mensen de drukte wel zouden opzoeken, of dat mensen uit dorpen waar het aankomstfeest was afgelast dan hierheen zouden komen’’, aldus Kees-Jan van Spaandonk, de nieuwe voorzitter van het Sinterklaascomité Oudenbosch, gisteren na afloop. Zijn vader Kees van Spaandonk, die 55 jaar geleden zíjn vader opvolgde als voorzitter, mocht bij zijn aftreden op het podium een oorkonde in ontvangst nemen, van een vertegenwoordiger van het Sint Nicolaas Genootschap Nederland. Samen kijken ze terug op een ‘schitterend geslaagde aankomst’, zegt Kees-Jan. ,,Best wel druk, heerlijk weer. Het was eigenlijk als vanouds.’’

