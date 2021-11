Sinterklaascomités in de dorpen kijken vanavond met schuin oog naar de persconferentie

Zo is het in Nispen nog even afwachten of en hoe de goede Sint op zondag 14 november wel zal komen, zegt Claudia Langenberg van het comité. ,,Dat hangt van corona af, we weten pas in de week zelf wat er kan en mag.” Dat is volgens haar nog genoeg tijd om een intocht op touw te zetten.



In Moerstraten is de knoop al doorgehakt voor de intocht van 21 november, zegt Angela Veraart. ,,We doen het net als vorig jaar, met een optocht door de straten. Met alles wat er speelt, dachten wij: laten we het nog een jaar veilig houden.”