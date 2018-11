Sinterklaas komt weer naar Roosendaal!

Lees hier wat hij in Roosendaal allemaal samen met de kinderen wil gaan doen.

Aankomst

Op zaterdag 17 november komt de Pakjesboot 5 rond 13.00 uur aan in de haven van Roosendaal. Op het Kadeplein wordt ie ontvangen door burgemeester Jacques Niederer en door de presentatrices Cindy en Wilma. De Zwarte Pieten delen 3.000 kilogram snoep uit en in dat snoep zitten vijf sleutels verstopt. Kinderen die een sleutel hebben krijgen een speciale VIP-behandeling bij de Sinterklaas-musical in De Kring. Na de intocht is er een rondrit door de stad. Sinterklaas rijdt door onder meer Kadeplein, Markt, Roselaarplein, Bloemenmarkt en Brugstraat.

Pietendisco

Na de intocht gaat de Sint rusten en is er een vet coole Pietendisco in schouwburg De Kring. Vanaf 15.00 uur kan iedereen met Zwarte Piet komen swingen. De toegang is helemaal gratis.

Sint slaapt

Volledig scherm Sinterklaas maakt ook dit jaar weer een rondrit door de binnenstad. © PETER VAN TRIJEN In winkelcentrum de Passage is de slaapkamer van Sinterklaas ingericht. Als Sint onderweg is door het land en even wil rusten, dan kan hij hier terecht. Overdag kunnen de kinderen en hun ouders hier even binnen lopen en een kijkje nemen. In het weekend zijn er ook Zwarte Pieten aanwezig.

Musical

Op zondag 25 november kunnen de kinderen met hun ouders naar de Sinterklaasmusical in De Kring. De voorstellingen zijn om 12.00, 14.00 en 16.00 uur en duren een uur. Bram van Arendonk bedacht het spannende verhaal ‘Sinterklaas en het grote cadeau'. Kaarten kosten 7 euro en zijn te koop bij De Kring.

Koopzondag

In het centrum van Roosendaal is het op zondag 25 november koopzondag. Overal kun je Pieten tegenkomen en op elke hoek van de straat staat een bandje te spelen. Ballonpieten maken bijzondere creaties en misschien ligt de Sint wel te slapen in de Passage. De koopzondag is van 12.00 tot 17.00 uur. Er rijdt dan ook een Pietentreintje door de binnenstad. Ook op zondag 2 december is het koopzondag in de stad.

Spelletjesmiddag