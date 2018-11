Sinterklaas houdt van verrassingscadeaus

Sinds enkele jaren is de organisatie van deze sintvoorstelling in handen van het Sinterklaas Comité Roosendaal. De musical met tekst en regie van Bram van Arendonk werd gespeeld door een gelegenheidscast die door het comité samengesteld was uit acteurs van verschillende toneelverenigingen.

Het verhaal draaide om een groot cadeau dat sint vanuit Spanje heeft meegenomen naar Roosendaal. In Spanje waren Pietje Pip en Pietje Puk juist klaar met de pietenopleiding. De hoofdpiet ontdekte echter dat Pietje Puk gespijbeld had tijdens het pietenexamen en daarom niet mee mocht op de boot.

Groot cadeau

Gelukkig verstopte Puk zich in het grote cadeau, waardoor hij later de sint en het kinderfeest kon redden. Want dat dreigde in de soep te lopen door professor Kühlschrank, die met zijn ijsmachine voor sneeuwstormen zorgde. Daardoor konden de pieten de daken niet op. Puk zorgde ervoor dat alles op zijn pootjes terechtkwam.

In het verhaal werden subtiel toespelingen gemaakt op de pietendiscussie middels zwarte of geen zwarte koffie, de kerstversiering die al voor sinterklaas te zien is en het feit dat Roosendaal 750 jaar bestaat.

Wat er in het grote cadeau zat, moest volgens sint een verrassing blijven want dat hoort bij het sinterklaasfeest.

Esmée genoot erg van de voorstelling, omdat Puk stiekem met de boot was meegegaan. Emma (3) had, zoals veel andere kinderen, een pietenpakje aan: ,,In roze, want dat is mijn lievelingskleur.''

Broertje