Sint Norbertusparochie in Roosendaal opent de deuren tijdens Mariamaand mei

Beide kerken zijn deze maand elke zaterdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. In Nispen is de H. Maria Hemelvaartkerk alleen open op pinksterzaterdag 30 mei, ook van 13.30 tot 16.30 uur. In de drie kerkgebouwen kan het publiek een looproute volgen en bij een centraal opgestelde Maria-icoon kaarsen branden en bloemen neerleggen.



Mocht de parochie veel bloemen ontvangen dan geeft ze die door aan mensen die een morele opkikker kunnen gebruiken. Aan het einde van de route ontvangen de bezoekers een Mariaboekje. Vanwege de corona-maatregelen mogen er maximaal 25 bezoekers tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Daarnaast wordt gevraagd rekening te houden met de verplichte 1,5 meter afstand, zowel binnen in de kerk als daarbuiten.



De parochie vraagt bezoekers om eventueel houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de ‘Wij willen delen’-mand. Die is voor mensen die te lijden hebben onder armoede en niet (meer) in aanmerking komen voor de voedselbank. Dit keer vragen we een vrije gift voor alle onkosten die we maken voor deze openstellingen.