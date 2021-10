Sint is er vroeg bij dit jaar: ‘Mensen vrezen achter het net te vissen. Soms gebeurt dat ook’

Pijnlijke confronta­tie in de rechtbank: ‘Ik wilde weten wie jullie waren, maar ik wist helemaal niets’

BREDA – Ineens stond een 45-jarige chauffeur dinsdag oog in oog met de partner van de man die verongelukte bij het ongeluk dat hij veroorzaakte. ,,Ik had dit niet hier willen doen. Ik had dit drie jaar geleden gewild’’, zei de man uit Klundert, nadat de vrouw hem verweet dat hij geen contact had opgenomen.

26 oktober