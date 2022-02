Sinds de jaarwisseling raakte één op de tien inwoners van onze regio met het coronavirus besmet

Het tempo waarmee het virus zich verspreidt blijft wel oplopen. In Etten-Leur kregen alleen al in de week van 28 januari tot en met 3 februari 1.865 mensen een officiële positieve testuitslag. Dat zijn er net zoveel als in de eerste zes maanden van 2021 bij elkaar.

Sinds de jaarwisseling registreerde het RIVM al dik zevenduizend positieve tests in de gemeente Roosendaal, ruim drieduizend in Moerdijk en meer dan vierduizend in Etten-Leur. Dat is overal bijna 10 procent van de bevolking.

Geen volledig beeld

En dat terwijl deze RIVM-cijfers op dit moment niet eens een volledig beeld schetsen. De Nederlandse GGD’s hebben de afgelopen twee weken meer dan 100.000 positieve testuitslagen doorgegeven die nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Bovendien was het zo druk in de teststraten, dat mensen die een positieve thuistest wilden bevestigen niet altijd een afspraak konden maken bij de GGD. En wie alleen een zelftest doet, is niet zichtbaar in de officiële cijfers.

Toch leidt de torenhoge besmettingsgraad nog altijd niet tot de ziekenhuispieken die eerdere coronagolven teweeg brachten. Het aantal bevestigde gevallen in onze regio ligt nu zo’n vier keer hoger dan eind november, toen de Delta-golf op zijn hoogtepunt was. Maar het aantal ziekenhuisopnames per dag ligt in de regio Midden- en West-Brabant nog niet eens op de helft van het aantal opnames op dat moment.