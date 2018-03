Sind Blitze, sind Donner

Verdachte aanslag woning Amethistdijk Roosendaal langer vast

7:30 ROOSENDAAL - De 20-jarige man die ervan verdacht wordt te hebben geschoten op een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal, blijft nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris in Breda deze week bepaald. De Roosendaler wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.