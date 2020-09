Simonis hield het pausbezoek aan Oudenbosch tegen

Basiliekpromotor en kerkbestuurslid Jan Bedaf kan het zich nog goed herinneren. De lobby van onder meer koninklijke boomkweker Piet van der Bom om paus Johannes Paulus II naar zijn Koepelstadje te halen was enorm. ,,We haalden alles uit de kast. Er was een speciale stoel ontworpen waar de paus op zou zitten. Daar heeft hij wel op gezeten maar dan in Rome. We hebben hem meegenomen toen we bij het Vaticaan op audiëntie mochten.‘’