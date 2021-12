Simone Dirven is de lijsttrekker van CDA Halderberge

Simone Dirven is gepokt en gemazeld in de lokale politiek. Bij de gemeentelijke herindeling, nu een kwart eeuw geleden, stapte ze al over vanuit de gemeenteraad Oudenbosch naar die van Halderberge. In de eerste periode ‘regeerden’ de Christen-Democraten nog niet mee, maar bij de eerstvolgende verkiezingen kwam de Oudenbossche politica wel in het college.

Voorkeurstemmen

In 2006 leverde ze haar wethouderzetel in om burgemeester van de gemeente Dongen te worden. Dat duurde tot 2014, waarna ze als toezichthouder bij diverse zorginstellingen begon. Vrij onverwachts keerde ze in 2018 met voorkeurstemmen terug in de raad van Halderberge. Gaandeweg deze bestuursperiode nam ze het fractievoorzitterschap over van partijgenoot Jan Paantjens, die inmiddels gestopt is.