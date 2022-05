Sigrid omarmde ayurveda en eet vooral warme maaltijden: ‘Ik besta vooral uit lucht en ether’

Ze snoepte altijd weinig en at veel salades en volkoren brood. ,,Ik at dus altijd wel gezond”, vertelt ze. ,,Maar ik had altijd last van een opgezette buik en buikkrampen waarvan ik de oorzaak niet wist. Toen kwam ik terecht bij een acupuncturist die zei dat ik wel gezond at, maar niet voor mij. Dat snapte ik toen niet. Blijkbaar was mijn lichaam niet gemaakt voor al die zaden, pitten en rauwkost.”