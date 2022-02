Sietske (18) is een echte Tullepetaon: ‘Twee jaar op rij geen carnaval? Dat zou mega balen zijn’

Woon je al je hele leven in Roosendaal?

,,Ik ben er geboren en getogen. We wonen ook in het centrum, dat vind ik heerlijk. Ik kan gezellig de stad in om te winkelen maar ook om een drankje te drinken. Ik heb mijn hele leventje in Roosendaal: de hockey, mijn familie en vrienden. Het is echt mijn thuis.”