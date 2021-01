Sieben verlaat na 27 jaar de Stok: ‘Als wij er niet waren gaan zitten, had het er heel anders uit gezien’

INTERVIEWROOSENDAAL - Ze werden bijna voor gek verklaard, toen ze in 1993 als de allereerste ondernemers neerstreken in wat nu leisurepark De Stok is. Ze bleken pioniers. Door het succes van hun squashcentrum trokken vervolgens tal van ondernemers naar De Stok. Vandaag de dag barsten de ondernemers daar nog steeds van de plannen en de ambities.