Sfeerstrand worstelt nog steeds met vergunning: 'Hopelijk in juni open'

Initiatiefnemer Michel van Dongen zegt dat er enkele weken geleden opnieuw een aanvraag is ingediend bij de gemeente Roosendaal. Binnen acht weken moet daar een klap op worden gegeven. ,,Dan zouden we in juni weer open kunnen.''

Streng

Volgens Van Dongen is het Sfeerstrand de dupe van te strenge regelgeving. ,,Waar in de rest van het land stadsstranden als paddenstoelen uit de grond schieten, worden wij geconfronteerd met strenge regelgeving. We worden aan hetzelfde regime gehouden als reguliere horeca, terwijl in andere steden de regels rond dergelijke initiatieven losser worden gehanteerd.'' Als concreet voorbeeld noemt Van Dongen dat Sfeerstrand extra maatregelen moest nemen om te voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld luchtzuivering.

Incompleet

Quote De nieuwe aanvraag is nog niet compleet, de aanvrager is daarvan op de hoogte Woordvoerster gemeente Roosendaal Een woordvoerster van de gemeente Roosendaal bevestigt dat er weer een vergunning is aangevraagd. ,,We hebben inderdaad een aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning voor het Sfeerstrand ontvangen. Die is echter nog niet compleet en de aanvrager is daarvan op de hoogte.'' Over de mogelijke gevolgen daarvan voor de opening in juni kan de woordvoerster geen mededelingen doen.

Tegenslag

Het Sfeerstrand kampt van meet af aan al met tegenslagen. Zo werd de opening vorig jaar al uitgesteld door een misrekening in de planning. Na die opening werd het op een enkele activiteit na snel stil aan de Oostelijke Havendijk. Het stadsstrand bleek nog geen vergunning te hebben. In november raakte het gebouw bij het strand beschadigd door een storm; het dak werd van de veranda geblazen. Tot slot moest Van Dongen ook nog op zoek naar een nieuwe exploitant. Die is inmiddels gevonden, een naam wil Van Dongen niet noemen.

Meerwaarde

Van Dongen zegt zich het begin van Sfeerstrand iets anders te hebben voorgesteld. ,,Ik had niet verwacht dat het allemaal zo lastig zou lopen. Er zit ondertussen een jaar werk in én een hoop privégeld, alleen maar omdat we een leuk initiatief op poten willen zetten.'' Toch zet Van Dongen door. ,,Want ik geloof nog steeds in de meerwaarde van een stadsstrand in Roosendaal.''