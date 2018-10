Sfeerstrand maakt frisse start: 'En nu met kleine stapjes vooruit'

Politieke partij Nieuwe Democraten in Roosendaal op sterven na dood

10 oktober ROOSENDAAL - De politieke partij de Nieuwe Democraten is in Roosendaal op sterven na dood. De enige die nog actief is voor de partij is het zittende raadslid Selda Bozkurt. Zij bevestigt dat iedereen uit de partij is weggelopen.