Sfeerpop gaat onder zeil en in september

,,Vroeg of laat kan het een keer minder weer zijn'', zegt Sebastian Frik van de organisatie, ,,Door de warme middagen in vorige jaren kwam de bezoekersstroom vaak soms wat later op gang. Maar regen is altijd funest natuurlijk.'' Het festival is trouwens verplaatst van juni naar september.

Met zo'n prachtige, lange zomer als deze, beseffen de organisatoren dat het in sepgtember wel eens gedaan kan zijn met het droge weer. Toch is het klimaat niet de enige reden dat publiek en artiesten onder tentzeil terecht komen. Ronnie Lazaroms van Sfeerpop verwacht dat decors, licht en geluid beter tot hun recht komen in een tent. ,,Prachtige shows in de middaguren verbleekten soms door het zonlicht. Wij denken dat er met een tent van beginaf aan iets moois kan ontstaan. Beleving is voor ons een belangrijk iets. Daarom blijft de festivalwei ook in ere met naast de grote tent ook een Xtra area en een Rave Cave, voor de 'intiemere' optredens.

Op vrijdagavond 7 september opent Sfeerpop met dance, house en happy-hardcore deejays. Grootste blikvangers zijn Paul Elstak en Dr. Phunk. Achter de laatste schuilt geboren en getogen Gastelaar Jordi Buijs. ,,Jordi reist inmiddels de hele wereld over, maar komt nog altijd met veel plezier voor zijn thuispubliek optreden'', zegt Lazaroms trots. ,,En Elstak mag de vijftig dan gepasseerd zijn, hij is nog steeds niet weg te denken uit de scene. Vorig jaar hadden we Mental Theo, nog zo'n icoon uit het eerste uur.''

De andere deejays vrijdagavond zijn DJ Yves, DJ Marcel en - bekend van de PSV-huldigingen - de Lampegastûh uit Eindhoven. Daartussen zit ook nog Biggi, een dance-act uit Breda met Rodney van Gobbel, neefje van voormalig voetballer Ulrich.

Zaterdag nemen vijf bands bezit van Sfeerpop. Publiekstrekker Royal Beat keert terug op het festival evenals The Originals. ,,Een interactieve band. Noem een hit en ze spelen het onmiddellijk na. Niet van echt te onderscheiden.'' Zo gaat dat ook met Rave van Fortuin. Voor de U2-fans is er de officiële tribute-band U2-Two. Over hits gesproken: John West levert regelmatig een Nederlands lied af wat de top 40 haalt. En ook DJ Jantje en Edrie Antonissen doen een duit in het zakje.