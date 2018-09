Sfeerpop: 'Een van de mooiste feestjes van het jaar'

Van een afstandje - en eigenlijk ook van dichterbij - lijkt het net Bono, die op het podium U2-hits staat te zingen. Maar ook wie de ogen dicht doet en alleen let op het geluid waant zich bij een groots concert van de Ierse rockband. Het publiek lijkt het daar mee eens te zijn, de telefoons staan klaar voor het filmen, handjes zwaaien mee. Niet alleen de act is professioneel, de nieuwe tent is dat eveneens. Het podium ziet er verzorgd uit, sfeervolle, met blauwe leds verlichte ventilatoren hangen in de lucht, flinke lampen flitsen over het publiek. Je zou bijna denken dat de organisatie vaker met zo'n tent heeft gewerkt.

Goede tijd voor feestjes

Buiten zit Joyce Ossenblok (29) op een van de banken te wachten op een vriendin. "Waarom ik hier ben? Omdat wij in Oud Gastel wonen en al mijn vrienden hier zijn. Het is gewoon gezellig! Heb ook zoiets van, als er iets in mijn dorp gedaan wordt, moet ik er ook wel bij zijn. Wat ik van de nieuwe datum vind? Nou, in juni heb je wel een grotere kans op beter weer."

Vriendin Marcella de Kreek (27): "Dat is waar, maar deze tijd is wel beter qua andere feestjes. En die feesttent is echt geslaagd, je hebt als je daarin staat totaal niet het idee dat je in een tent bent. De vrijdagavond is ook echt fantastisch. Hele goeie artiesten, echt de hardere rave-muziek. Ik vind dit oprecht een van de mooiste feestjes van het jaar"

Last van gisteravond

Ossenblok: "Ja gisteravond was echt goed. Iedereen stond in de tent, de Rave Cave was niet open, hing echt een goeie sfeer. Al moet ik wel zeggen dat ik andere jaren toch iets leuker vond, waar dat aan ligt weet ik niet echt. De artiesten zijn dit jaar zo goed als hetzelfde... Misschien dat de volgorde anders is? Of misschien heb ik nog iets te veel last van gisteravond, haha."