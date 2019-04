Serie-inbrekers uit Oudenbosch namen alle tijd: complete huisraad ondersteboven gegooid

West-Bra­bant krijgt meldpunt voor crisiszorg, telefoon­num­mer voor uiteenlo­pen­de crisissitu­a­ties

9:05 ETTEN-LEUR - West-Brabant krijgt een speciaal meldpunt voor crisissituaties. Het telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar voor 0 tot 100-jarigen waarbij onmiddellijk professioneel handelen nodig is.