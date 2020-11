Seniorencomplex in Wouw komt in rap tempo uit de grond: ‘Precies op schema’

WOUW - Op 2 juli werd er een klein feestje gevierd toen de eerste heipaal de grond in ging bij Leonardushof in Wouw. In de tussentijd is er heel wat gebeurd en staat een deel van de benedenverdieping al overeind.

Gisteren werden op een deel van het seniorencomplex de vloerplaten gelegd en werd er elders beton gestort. Uitvoerder Jordi van Houdt van bouwbedrijf ‘Aan de Stegge' uit Roosendaal is tevreden over het verloop van de bouw. ,,We zitten precies op schema. Volgende week worden er nog negentig vloerplaten gelegd en de muren van het gebouw aan de zijde van Venpoorten opgetrokken."

In de eerste week van december wordt begonnen met het metselwerk van de buitenmuren en de bedoeling is dat dan ook de eerste steen wordt gelegd. In de afgelopen maanden is er heel wat werk verzet. De fundering werd op de heipalen gestort en de kelder werd gebouwd. Die kelder is bedoeld voor de apparatuur om het gebouw in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen.

Na het leggen van de vloerdelen, kon met de bouw van de binnenmuren begonnen worden. Wie nu langs de bouwplaats loopt, kan de contouren al goed onderscheiden.

Weetjes over de nieuwbouw

Van Houdt vertelt nog een aantal weetjes over de nieuwbouw. Zo zijn er op de benedenverdieping vijftien vrachtwagens vol grote blokken kalkzandsteen verwerk en zullen er bij 112.000 stenen gemetseld moeten worden voor het bouwwerk gereed is.

De planning is er op gericht dat volgend jaar na de bouwvakvakantie het pand wordt opgeleverd, zodat voor eind 2021 de bewoners die terug willen er hun intrek kunnen nemen en de rest van de ruime appartementen bewoond kunnen worden.

Voldoende afstand houden op de bouw

Last van de coronamaatregelen heeft men op de werkvloer niet. ,,We hebben drie locaties waar het personeel in de pauzes terecht kan, zodat ze ruim voldoende uit elkaar kunnen zitten. Daardoor kunnen we aan het werk blijven en hopen we eind januari het hoogste punt te bereiken", besluit de uitvoerder.

Inmiddels zijn de kozijnen ook gearriveerd en komende maandag komen de houten gevels van een deel van de bouw aan de zijde van de Schoolstraat.