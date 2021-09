Seizoenstart De Kring met speciaal samengestelde musicalshow

Producent Nathan Markuszower: ,,Ik had een paar maanden geleden contact met Jan-Hein. We wilden samen iets leuks brengen en al gauw hadden we het over de aftrap van het theaterseizoen 2021-2022.” Nu had Markuszower al het concept Musical Summer Concert op de plank liggen. Twee weken geleden werd het gespeeld in het openlucht Zuiderparktheater in Den Haag. Sloesen zag die show wel zitten.



De editie die zaterdag in De Kring te zien is, heeft een cast met voornamelijk zangers en muzikanten die sterke band met Brabant hebben. ,,De vijf zangers komen oorspronkelijk uit Brabant en hebben hun opleiding gevolgd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Leuk om te zien dat ze vaak de technieken toepassen, die ze daar hebben geleerd", zegt Markuszower.



Het seizoen van De Kring zou eigenlijk pas op vrijdag 10 september starten met Festival Op de Grens, maar al snel kwamen Sloesen en Markuszower overeen het theater een week eerder van het slot te gooien. ,,Want dit is een unieke kans. Een voorstelling die speciaal voor De Kring is gemaakt. Met een twintig koppen tellend ensemble dat bestaat uit studenten van Fontys in Tilburg en van Codarts in Rotterdam.”