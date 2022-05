Seizoen voor de buitenzwembaden is begonnen: ‘Niemand klaagt over het koude water’

Negen lintjes in Roosendaal met een echtpaar en een bevorde­ring tot Ridder

ROOSENDAAL - Tegenover de twaalf lintjes vorig jaar, staan er in de gemeente Roosendaal nu negen. Van de dorpen druppelt de lintjesregen alleen in Nispen met twee relatief jonge gedecoreerden. Verder kreeg een Roosendaals echtpaar met uiteenlopende hobbies een Koninklijke onderscheiding en was er de ‘promotie’ van Ad Vos tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

26 april