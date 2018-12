SEH-arts: alcohol groter probleem dan ghb

Dat zegt Robbert Groenewegen, SEH-arts en medisch manager van de SEH van Bravis. Hij was gisteravond te zien in de EO-serie over het gebruik van de drug ghb die grotendeels in West-Brabant werd opgenomen.

Piekjaren

,,In de ghb-piekjaren 2010-2015 werden bij ons jaarlijks rond de 300 mensen binnengebracht met een overdosis of met ernstige onttrekkingsverschijnselen. Intussen weten gebruikers er beter mee om te gaan en is het aantal gedaald naar 50 tot 75 per jaar. Zo’n daling is gebruikelijk wanneer de nieuwigheid van een bepaald middel af is.”

Een groter probleem voor de SEH van Bravis is momenteel het aantal mensen dat met alcoholgerelateerde verwondingen en aandoeningen binnenkomt: zo’n duizend per jaar, dat is bijna een derde van het totaal aantal patiënten dat met spoed hulp nodig heeft. ,,Het gaat om valpartijen, vechtpartijen, auto-ongevallen, alcoholvergiftiging. Soms wel 7 tot 8 gevallen in een nachtdienst. Eigenlijk te belachelijk voor woorden dat je de hele nacht bezig bent met mensen die hier door eigen toedoen terecht komen.”

Quote Eigenlijk te belache­lijk voor woorden dat je de hele nacht bezig bent met mensen die hier door eigen toedoen, te veel alcohol, terecht komen. Robbert Groenewegen, SEH-arts Bravis

Het Amphia Ziekenhuis in Breda vermoedt dat ook daar op de SEH meer patiënten binnenkomen met alcoholvergiftiging dan patiënten die GHB hebben gebruikt. ,,We zijn het aan het meten, maar hebben nog geen cijfers paraat”, zegt een woordvoerster.

Problematisch

West-Brabant lijkt qua alcohol een behoorlijk problematische regio want het landelijke cijfer lag in 2016 volgens het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL op 21.900. Dat is een geschat cijfer gebaseerd op steekproeven. Groenewegen heeft geen verklaring voor het hoge aantal alcoholpatiënten op de SEH van Bravis. Uit landelijke en regionale gebruikscijfers van het RIVM komt niet naar voren dat West-Brabanders meer drinken dan mensen die elders wonen.

Waar ghb-patiënten die Bravis op de SEH ziet veelal tussen de 20 en 40 jaar oud zijn, gaat het bij de alcoholgevallen om mensen tussen de 13 en 93. ,,Het comazuipen onder jongeren is als gevolg van voorlichting afgenomen. Daarom ook denk ik dat een dynamisch programma zoals dat van Tygo goed is. Zo komt het probleem wel heel dichtbij en dat schrikt mensen hopelijk af.”

Volledig scherm Tygo Gernandt duikt voor een EO-serie in de wereld van ghb en spreekt daarvoor veel mensen in West-Brabant. Maar de problematiek is veel minder dan een aantal jaren geleden. © ANP Kippa

Af en toe gaat iemand in de tv-serie ‘out’, raakt in medische termen buiten bewustzijn. Groenewegen: ,,Mensen reageren niet op aanspreken en op pijnprikkels. Vaak gaat de ademhaling langzamer en soms worden ze om die reden al beademd in de ambulance hier naartoe. Binnen één tot vier uur is het middel uitgewerkt, afhankelijk van of er ook alcohol is gebruikt, dat versterkt het effect en vertraagt de afbraak. De meesten staan daarna weer op en lopen gewoon weg. In 5 tot 10 procent van de gevallen zijn mensen zo agressief als ze binnenkomen of wanneer ze wakker worden, dat we ze een kalmeringsmiddel moeten toedienen.”

Ijsberg