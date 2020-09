Sebastiaan (21): ‘Er is veel onwetendheid over wat er onder jongeren speelt’

interviewROOSENDAAL - Hij is zo'n jongeman van wie we zeggen dat ie er wel komt. Praat veel en vlot, heeft overal een mening over, communiceert goed en zet een goede bak koffie. Echt zo iemand die later ergens als fractievoorzitter opduikt. Sebastiaan Waegemaekers is 21 jaar oud en voorzitter van de Jongerenraad Roosendaal.

Hij is geboren en getogen in Roosendaal en studeert International Real Estate & Facility Management aan de Breda University of Applied Sciences. Waegemaekers is in januari gekozen tot voorzitter van de Jongerenraad Roosendaal, maar omdat hij in februari voor een half jaar naar Nieuw-Zeeland ging komt hij nu pas echt uit de startblokken.

Wie is Sebastiaan Waegemaekers?

,,Zoals ik al zei ben ik geboren en getogen in Roosendaal. Opgegroeid in het centrum aan de Burgemeester Prinsensingel. Jeroen Boschschool, Norbertuscollege. Ik kende de Jongerenraad van Facebook. Met name het ‘voor en door jongeren’ sprak me wel aan. Ik zet me graag voor de ander in. Ik vind het leuk om wat er is mooier, beter en leuker te maken. Vier jaar geleden heb ik me aangesloten bij de Jongerenraad.”

Sebastiaan Waegemaekers (l) en Wessel Croonen als duo Sebas & Wes.

Op tafel ligt een flyer van Sebas & Wes. Doe je ook iets in het theater?

,,Ja, ik ben theatermaker. Ik zing, speel en speel piano. Samen met Wessel Croonen vorm ik het duo Sebas & Wes. We hebben vorig jaar in de kleine zaal van De Kring gespeeld. Één keer. Maar wel uitverkocht. We willen het publiek graag een boodschap meegeven en met een mooi gevoel naar huis laten gaan."

Terug naar de Jongerenraad...

Sebastiaan Waegemaekers. © peter van trijen/pix4profs (interrumpeert) ,,Wij zijn geen politieke partij! Wij zijn een groep jongeren die zich inzet voor andere jongeren. We behartigen de belangen van de jongeren en geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. We geven de jongeren een stem."



,,Jongeren onder de 18 mogen nog niet stemmen, maar hebben wel een mening. De mensen in de gemeenteraad zijn toch meestal boven de 40. Toen zij jong waren, vormden ze een andere groep jongeren dan Roosendaal nu heeft. Er is veel onwetendheid over wat er onder jongeren speelt.”

Zeg het maar: wat wil de jeugd?

,,Dat is een heel ingewikkelde vraag. Wij willen de antwoorden vinden. Met name de 12- tot en met 18-jarigen is een lastige groep. Voor kinderen tot 12 wordt veel georganiseerd. Voor 18-plussers ook. Maar de middelbare scholier valt overal tussen. Ikzelf miste de aanspraak toen ik zo oud was. Ik voelde me niet aangesproken als er iets werd georganiseerd. Ik zat in een spagaat: ik was puber, ik had geen stem. Maar wel een mening. Ik wil van die doelgroep weten wat ze willen, wat ze van ons verwachten en wat ze zelf kunnen doen.”

Uit een recent gehouden (Sebastiaan zat in Nieuw Zeeland) onderzoek van de Jongerenraad en het Jongerenwerk is gebleken dat de jeugd best veel wil in Roosendaal. een skatepark, een drive-in bioscoop, een pannaveld, een straatvoetbaltoernooi. Het onderzoek is aangeboden aan het college van B en W dat gaat onderzoeken wat er kan worden uitgevoerd.

Wat heeft de Jongerenraad in de acht jaar dat ze bestaat, bereikt?

Paspoort Sebastiaan Waegemaekers

Geboren: 23 mei 1999

Geboorteplaats: Roosendaal

Woonplaats: Roosendaal

Opleiding: basisschool Jeroen Bosch, Norbertuscollege en Breda University of Applied Sciences, richting International Real Estate & Facility Management

Hobby: theatermaker, pianist en voorzitter Jongerenraad Roosendaal



Uitgaan op de Markt in Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs Je bent al sinds januari voorzitter maar nu je terug bent uit Nieuw Zeeland kun je pas echt aan de slag. ,,Björn is gestopt omdat ie 27 jaar is. We hebben nu tien leden, maar ik wil graag groeien naar vijftien. We zijn bezig met een nieuwe website. Ik ben op zoek naar nieuwe leden. Het kost niet zo heel veel tijd. Je kunt het zo bont maken als je zelf wilt. Er gaan veel deuren voor je open. Stel je vindt iets over jongerenhuisvesting. Je kunt dan gewoon naar Alwel bellen en je bent namens de Jongerenraad zo met ze in gesprek!" Hoe vind jij het uitgaan in Roosendaal? ,,Er is te weinig diversiteit. Te veel van hetzelfde. En ik vind dat de horeca meer evenementen mag organiseren. Kijk eens naar Palm Parkies: dat werkte wel. Ik snap dat de horeca wat minder verdient als ze meer organiseren. Maar laat alle 42 jeugdprofessionals eens een dag in de horeca gaan werken! Ja, om wat te bereiken moet je onconventioneel zijn!" Quote Er is te weinig diversi­teit. Te veel van hetzelfde Sebastiaan Waegemaekers ,,Dat de sluitingstijden van de horeca zijn verlengd van 03.00 uur naar 04.00 uur. We hebben het college van B en W en de gemeenteraad een ongevraagd advies gestuurd over de toekomst van het Bravis ziekenhuis. Straks is er een nieuw ziekenhuis en komt het oude leeg. Wij vinden dat er iets voor studenten- of jongerenhuisvesting moet komen. Als je straks woonruimte voor studenten kunt aanbieden, dan komen de hbo-scholen vanzelf deze kant op."



,,En we hebben de Dag van de Democratie mede opgericht. Het zou een eenmalig evenement zijn maar nu is het een verplicht onderdeel op het voortgezet onderwijs. De Jongerenraad heeft ook meegewerkt aan het studentenonderzoek waarvan de resultaten vorige week zijn gepresenteerd. Ook waren we betrokken bij de invoering van de Swipocratie. Dat is een app waarmee jongeren snel hun mening over een onderwerp kunnen geven.”