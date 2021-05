SDW kan dakloze heemclub De Vierschaer niet tegemoet komen: ‘Kapel staat nog steeds te koop’

Maar dat zit er niet in, zegt SDW. Die zorginstelling is sinds 2012 eigenaar van het klooster. Woordvoerster Lisette Konings: ,,Maar we kunnen het niet aan hen verhuren, omdat wij het gebouw ook weer in de verkoop hebben gezet.’’

Dagcentrum in de verkoop

Serie verhuizingen

De laatste zuster verlaat het klooster in 1972, toen kwamen de gebouwen in handen van de gemeente Wouw. Van 1994 tot 2012 was de kapel de thuisbasis van De Vierschaer. Toen SDW het in 2012 overnam, betekende dat het begin van een jarenlange serie verhuizingen voor de heemkundekring.



Na tijdelijk verblijven in onder andere basisschool De Stappen, een deel van het VVV-pand aan de Bergsestraat, De Geerhoek en het Univé-pand. De collectie is nu ondergebracht in een loods op De Donken, in een schuur bij de molen én in de garage van voorzitter Dingemans.