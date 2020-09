Schuurkapel en Douaneloods open op Monumentendag in Roosendaal

De onwezenlij­ke stilte van een Oranje­plein zonder corso

6 september ZUNDERT - Zondagmiddag, iets na half twee. Ratelend waait een blikje over het verlaten Oranjeplein in Zundert. De wind duwt het over de stoeprand. Schuddend blijft het liggen. Niet ver van de dahlia die in het plaveisel is aangebracht.