Schutters strijden om titel op NK klein kaliber geweer in Rucphen

RUCPHEN - Sportschieten is niet zo makkelijk als het lijkt. Dat blijkt op het NK in Rucphen. ,,Het is mentaal en fysiek een zware sport."

'De wedstrijd wordt nu gestart", zegt de baancommandant van SV Koningsschutters. Pang. Het eerste schot gaat al over de honderd meter lange baan. Al snel volgt de tweede knal, in een rap tempo schieten de andere vier schutters ook.

Stilte

Verder heerst er een doodse stilte op de baan. En stilte die alleen onderbroken wordt door geweerschoten en het laden van de kogels. Dat je voor het Nederlands kampioenschap de opperste concentratie nodig hebt, blijkt wel afgelopen weekend in Rucphen. ,,Het NK is perfect, vlekkeloos verlopen", zegt Tinus Heeren, bestuurslid bij schietvereniging Koningsschutters. ,,De schutters hebben goeie scores weggezet, de hoogste wel 590 van de in totaal 600 punten!"

De schutters krijgen vijftig minuten de tijd om zestig schoten te lossen, per schot kan je maximaal tien punten verzamelen. Hoe dichter bij de roos van 11 millimeter, hoe hoger het aantal punten. In Rucphen deden ze dat dus met een klein kaliber-wapen, dat wil zeggen dat de grootte en lading van de kogels kleiner is dan bij het groot kaliber of militair geweer. ,,Zo'n klein kaliber vind ik zelf fijner, want dan heb je amper terugslag", zegt Eric Klijs uit Prinsenbeek.

Eerder op de zondagmiddag schoot hij ook op de honderd meter, met zijn 5,56 millimeter Feinwerkbau-geweer. ,,Het gaat steeds beter, dat schieten. Ik doe het nog maar twee jaar en iedere keer verbeter ik mijn score."

Concentratie

Volgens Klijs is sportschieten niet zo makkelijk als het lijkt. ,,Het is niet alleen mentaal zwaar, je moet namelijk vijftig minuten in opperste concentratie kunnen schieten, maar ook fysiek. Zo moet je core sterk zijn om het aan te kunnen. Daarnaast werkt het voor mij ook meditatief. Als de mensen liggen voor het schieten bewegen ze totaal niet. Ze zeggen naderhand ook dat ze in trance zijn."

Een schutter uit Amersfoort is heel erg te spreken over de baan in Rucphen. ,,Die is geweldig. De verlichting is goed, net als de elektronische schietschijven. Ik schiet zelf het liefst op de honderd meter, omdat het een tikkie lastiger is dan als het korter is. De sport is leuk omdat je als je aan het schieten bent alleen daarmee bezig bent, je let niet op wat er om je heen gebeurt. Je kan je echt goed concentreren."

Slecht imago

Hoewel de schutters allemaal zeggen een mooie sport te beoefenen, erkennen de meesten ook dat hun sport een slecht imago heeft in Nederland. ,,En als je het aan mij vraagt, komt dat door de negatieve invloed van media", zegt schutter Cor Deelen uit Venlo. ,,Als er ook maar iets met wapens gebeurt, dan ligt het meteen aan de schietsport. Dat vind ik zo ontzettend jammer."

Baancommandant Theo Nijhuis merkt dat negatieve beeld ook. ,,Na Alphen aan den Rijn is men het steeds meer aan het ontmoedigen, de politie is er ook niet zo happig op. Zo was er een lid van Schietvereniging Tilburg die door een rood licht reed. Een paar uur later stond de politie bij zijn deur. Door het rood licht rijden was namelijk een misdrijf, dus werden zijn wapenvergunning ingetrokken."