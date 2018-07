Schuilen voor leeuwen en tijgers in de Halderbergse jungle, bij de Kindervakantieweek Oudenbosch

Picknick gaat vooraf aan kindermid­dag in Arboretum

15:16 OUDENBOSCH - Een traditie van jaren: in de eerste week van de zomervakantie spelen en speuren in de botanische tuin van het Arboretum Oudenbosch. De zomerse kindermiddag is woensdag 11 juli voor jongens en meisjes van vier tot twaalf jaar. Nieuw is dit jaar een picknick in de tuin.