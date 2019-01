Schrijver Ronald Giphart geeft les op Jan Tinbergen College

Scholen in Roosendaal krijgen miljoenen voor huisves­ting: dit zijn de plannen

10:00 ROOSENDAAL - Directeur Jessica Heirbaut van basisschool Gezellehoek is blij met de ruim 1,6 miljoen euro voor de nieuwbouw van de 46-jaar oude school in de Roosendaalse wijk Kroeven. Als het aan haar had gelegen, was het bedrag zelfs hoger uitgevallen.