Schrijvende stadsgids haalt bijzondere geschiedenis Oudenbossche station naar boven

Theo Hoebink is één van de stadsgidsen door de Koepelstad. Om de bezoekers goed rond te leiden, verdiepte de oud-docent aardrijkskunde aan de KSE in Etten-Leur zich in de geschiedenis van Oudenbosch. ,,Veel kon ik terugvinden in de groene boekjes van heemkring Broeder Christofoor, van de stationsgeschiedenis was nog niet zo gek veel opgetekend. Wel kreeg ik snel contact met Marius Broos uit Roosendaal, dé specialist op het gebied van regionale spoorweggeschiedenis.’’

Quote De Antwerpse haven moest per spoor met het Duitse achterland verbonden worden, dat kon beter door het vlakke Brabantse zuiden Theo Hoebink, stadsgids

Hoebink stuitte bij zijn onderzoek op verrassende, onverwachte zaken. Zo had West-Brabant een voorsprong op de rest van Nederland omdat het was aangesloten op het Belgische spoorwegnet. ,,De Antwerpse haven moest per spoor met het Duitse achterland verbonden worden, dat kon beter door het vlakke Brabantse zuiden in plaats van de Limburgse heuvels.’’

Gihoul

Het was de Brusselse grootgrondbezitter Louis Gihoul, die in 1852 concessie kreeg om een spoorlijn tussen Antwerpen en Moerdijk aan te leggen en een stoombootdienst van het Hollandsch Diep naar Rotterdam. Volgens Hoebink keek Gihoul bij de tracékeuze ook naar zijn eigen belangen.

Volledig scherm ,,De man had een landgoed in Essen, kreeg het voor elkaar daar een station te bouwen en daarmee verviel de oostelijke spoorlijn. Bijgevolg werd niet Oudenbosch, maar het iets westelijker gelegen Roosendaal grensstation.’’

Boomkwekerijen

Het laat zich raden welke grensstatus het latere Koepelstadje had kunnen krijgen als hier de eerste trein vanuit België zou arriveren. Door de bouw van de Moerdijkbrug, die aanvankelijk alleen via Breda per spoor bereikbaar was, brokkelde het belang van het Oudenbossche station verder af.

,,Maar de spoorwegverbinding droeg wel degelijk bij aan economische bloei van bijvoorbeeld de boomkwekerijen en de internaten van St. Louis als St. Anna. Zonder station was hier nooit het logistieke centrum van de Zouaven gekomen. Het was de aankomstplaats van de repatrianten, die in 1945 terugkeerden uit straf- of werkkampen en werden opgevangen door de broeders van Saint Louis.’'

Hoebinks hoofdartikel ‘Op, rondom en langs het spoorwegstation van Oudenbosch’ is opgenomen in jaarboek 2021 van de heemkundekirng.