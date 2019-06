Schotse Hooglanders leveren Roosendaal de Gouden Zwaluw op

Zorgen in Tolberg over ontslui­ting nieuw Bravis ziekenhuis: ‘Op verkeerde been gezet door tekeningen’

8:48 ROOSENDAAL - Omwonenden van de Jakobijnberg in Roosendaal maken zich zorgen over de ontsluitingsweg van het toekomstige nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Zij vrezen dat die weg dicht langs hun woningen komt te lopen. Niet alleen tast dat het leefgenot in dat stuk Tolberg aan, ook de omliggende natuur zou het volgens hen dan zwaar te verduren krijgen.