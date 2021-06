Schoten gelost tijdens ruzie tussen twee automobilisten in Roosendaal, verdachte meldt zich met wapen bij politie

De verdachte meldde zich op het plaats delict bij de politie. Aangezien hij het vuurwapen, of op een vuurwapen gelijkend voorwerp, nog bij zich had, werd hij meteen tegen de muur gedrukt en aangehouden. Het wapen is in beslag genomen.



,,Tamelijk bizar", zegt de woordvoerder. ,,Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een verdachte zich zo snel meldde op de plek waar het waarschijnlijk gebeurd is. Halsoverkop moesten we iedereen op afstand houden voor hun en onze veiligheid.”